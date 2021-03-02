В выпуске программы "Pro новости" по 2 марта – Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID19 во время поездки на Донбасс. Народные депутаты начали собирать подписи за проведение внеочередной сессии, чтобы уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" хочет пересмотреть законность решения Службы безопасности Украины. Нестор Шуфрич заявил, что добился с коллегами по фракции рассмотрения вопроса блокировки нового канала Виктора Медведчука "Первый независимый" в Раде.

В Верховной Раде заработала система голосования с использованием сенсорной кнопки. Механизм установили еще в 2008 году, а начали использовать только через 13 лет.