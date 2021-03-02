Pro новости: Зеленский привился индийской вакциной. Охота на Сытника в Раде
В выпуске программы "Pro новости" по 2 марта – Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID19 во время поездки на Донбасс. Народные депутаты начали собирать подписи за проведение внеочередной сессии, чтобы уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Источник:24 канал
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