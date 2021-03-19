В выпуске "Pro новости" за 19 марта – Владимир Путин жестко отреагировал на слова Джозефа Байдена о том, что российский президент является убийцей и заплатит за свои действия. В разных регионах Украины из-за вспышки COVID-19 ввели жесткие карантинные ограничения.

Также в выпуске: Совет национальной безопасности и обороны стал эффективным средством защиты национальных интересов Украины. Однако противники Владимира Зеленского считают, что этот орган является инструментом диктатуры в руках президента.