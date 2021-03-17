В выпуске "Pro новости" за 17 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хочет изменить Украину за один срок, но сейчас активно говорят о том, что он может пойти и на второй. В Украине стремительно растет смертность от COVID-19, она превысила максимальные показатели осенней волны эпидемии.

Также в выпуске: Обогащение пророссийского нардепа Виктора Медведчука состоялось благодаря его куму, российскому президенту Владимиру Путину. Также к этому приложился Петр Порошенко, который якобы не видел политического роста политика и не слышал его антиукраинских риторик.