Pro новости: Вручение подозрения заместителю Ермака. Конституционный кризис на паузе
В выпуске "Pro новости" за 18 декабря – заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Верховная Рада ушла на каникулы, однако ситуацию с конституционным кризисом так и не решили.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
Вторую неделю подряд цифры по больных коронавирус в Украине не бьют рекорды. Это вселяет определенный оптимизм, впрочем, есть одно но.
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