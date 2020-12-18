В выпуске "Pro новости" за 18 декабря – заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Верховная Рада ушла на каникулы, однако ситуацию с конституционным кризисом так и не решили.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Вторую неделю подряд цифры по больных коронавирус в Украине не бьют рекорды. Это вселяет определенный оптимизм, впрочем, есть одно но.