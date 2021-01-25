В выпуске программы "Pro новости" за 25 января – в Украине 25 января закончился жесткий карантин, зато снова начал действовать адаптивный. Главная разница – теперь ограничения смогут вводить для каждого региона и области отдельно. После каникул Юлия Тимошенко вернулась в Верховную Раду омоложенной и удивила всех.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В России происходят массовые протесты. Один из самых громких случаев – омоновец ударил женщину ногой в живот, она находится в реанимации с пробитой головой.