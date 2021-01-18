В выпуске "Pro новости" за 18 января – в России идет настоящая истерия вокруг возвращения оппозиционера Алексея Навального. Однако даже если он заменит Владимира Путина – Украине лучше не будет. Вместо того, чтобы уничтожить так называемые временные маршрутки – их хотят обновить. Маршрутная мафия делает все возможное, чтобы оставить бизнес в своих руках.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Власть в очередной раз может взяться за полномочия НАБУ. Речь о законопроекте, по которому у Бюро могут забрать дело Олега Татарова.