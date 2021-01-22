В выпуске программы "Pro новости" за 22 января – в Украине отметили 102 День соборности. Однако из-за пандемии COVID-19 традиционную "живую" цепь организовали только в сети. Общие герои объединяют целую нацию. Украинские герои - "киборги", которые 242 дня защищали донецкий аэродром.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Россия берет пример с Украины. Там хотят сделать что-то похожее на наше "государство в смартфоне", но только с водительскими удостоверениями. Украинское приложение "Дия" работает уже 2 года, а враг лишь пытается повторить это достижение.