Pro новости: Венедиктова год возглавляет Офис генпрокурора. Новые мутации COVID-19
В выпуске программы "Pro новости" за 17 февраля – глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова отчиталась о своей работе за год на посту. Вспышка эпидемии коронавируса на Ивано-Франковщине может оказаться мутированной.
Источник:24 канал
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Верховная Рада признала Революцию Достоинства "ключевым моментом государства". Также нардепы приняли документ о заочном осуждении, чтобы можно было осудить и тех, кто сбежал из Украины.
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