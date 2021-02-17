В выпуске программы "Pro новости" за 17 февраля – глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова отчиталась о своей работе за год на посту. Вспышка эпидемии коронавируса на Ивано-Франковщине может оказаться мутированной.

Также в выпуске: Верховная Рада признала Революцию Достоинства "ключевым моментом государства". Также нардепы приняли документ о заочном осуждении, чтобы можно было осудить и тех, кто сбежал из Украины.