В выпуске "Pro новости" за 24 марта – в Украине за 23 марта умерли 342 человека, которые болели COVID-19. Это самое большое количество за все время пандемии. В Укрзализныце – новый скандал. Ринату Ахметову предоставили вагоны для перевозки руды по цене, которая ниже себестоимости.

Также в выпуске: Многие украинцы не знают, кто такие Андрей Ермак, Олег Татаров и Ирина Венедиктова. Такие результаты показал опрос социологов. Можно сделать вывод, что это одна из главных причин, почему Владимир Зеленский не увольняет их с должностей.