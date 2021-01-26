Pro новости: Угрозы Дубинского. Оптимальный вариант для вакцинации от COVID-19
В выпуске программы "Pro новости" за 26 января – депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский игнорирует требование Владимира Зеленского уйти из фракции. В частности, он пригрозил, что после его выхода в парламенте исчезнет монобольшинство. В 2021 году Украине обещают 8 млн доз вакцины от COVID-19. В украинских же реалиях оптимальным вариантом будет использование именно китайского препарата.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
Верховная Рада приняла законопроект о народовластии, который предусматривает проведение всенародных голосований по важным для украинцев вопросам. Однако таким образом недобросовестные политики могут манипулировать мнением народа или даже кардинально его менять.
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