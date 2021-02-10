В выпуске программы "Pro новости" за 10 февраля – чтобы приблизить вступление Украины в Североатлантический Альянс – надо сконцентрироваться на реформах. Впрочем, они начались совсем недавно. Украина ожидает получить первые дозы вакцины против коронавируса уже в понедельник, 15 февраля. Как только препараты поступят, сразу стартует процесс иммунизации.

Также в выпуске: Президент Владимир Зеленский якобы хочет, чтобы спикером Верховной Рады был действующий вице-спикер Руслан Стефанчук. Однако пока председателем парламента является Дмитрий Разумков.