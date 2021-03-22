Митинг под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко разделил украинское общество. Одни называют произошедшее 20 марта, вандализмом. Другие считают, что власть иначе бы не услышала требований людей.

Также в выпуске: СНБО 19 марта ввел жесткие санкции против президента-беглеца Виктора Януковича, его приспешников и ряда экс-чиновников.