Pro новости: Ссоры между украинцами из-за митинга на Банковой. В красной зоне – 8 областей
Митинг под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко разделил украинское общество. Одни называют произошедшее 20 марта, вандализмом. Другие считают, что власть иначе бы не услышала требований людей.
Источник:24 канал
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СНБО 19 марта ввел жесткие санкции против президента-беглеца Виктора Януковича, его приспешников и ряда экс-чиновников.
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