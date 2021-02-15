Pro новости: Срыв вакцинации против COVID-19. Сильные морозы надвигаются на Украину
В выпуске программы "Pro новини" за 15 февраля – с сегодняшнего дня в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса, но этого не произошло. На Украину надвигаются лютые морозы, особенно холодно будет на востоке – до -22 градусов.
Источник:24 канал
Также в выпуске:
С 15 февраля выезд автомобиля на полосу общественного транспорта в Украине будет штрафоваться автоматически. Однако одной единственной камерой на всю страну.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter