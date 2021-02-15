В выпуске программы "Pro новини" за 15 февраля – с сегодняшнего дня в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса, но этого не произошло. На Украину надвигаются лютые морозы, особенно холодно будет на востоке – до -22 градусов.

Также в выпуске: С 15 февраля выезд автомобиля на полосу общественного транспорта в Украине будет штрафоваться автоматически. Однако одной единственной камерой на всю страну.