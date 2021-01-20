В выпуске программы "Pro новости" за 20 января – решение властей об уменьшении цены на газ остается спорным. Каждый раз, когда государство вмешивается в регулирование цен, это приводит лишь к обратному результату. Джозеф Байден принял присягу и стал президентом США. Однако его отношение к Украине может быть неоднозначным, ведь он хорошо знает о ситуации в государстве.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине более половины граждан пока не готовы даже бесплатно вакцинироваться против COVID-19. Поскольку коронавирус распространяется быстрыми темпами, значительное количество украинцев все равно переболеет этой болезнью и будет иметь иммунитет. Однако это произойдет не так быстро, как в цивилизованных странах.