Pro новости: Скандал вокруг завода "Мотор Сич". ОПЗЖ на грани распада
В выпуске программы "Pro новости" за 12 февраля – вокруг стратегического завода "Мотор Сич" возник скандал. Однако это может помочь Украине выстроить прочные отношения с США. После блокировки 3 телеканалов, партия ОПЗЖ оказалась на грани распада. Впрочем, это может их наоборот усилить, потому что вместо одной пророссийской партии может возникнуть 2 или 3.
Источник:24 канал
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Украина уже много лет пытается вступить в Европейский Союз и НАТО. Впрочем, на самом деле украинская власть только декларирует неудержимое желание это сделать, но почти ничего для этого не делает.
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