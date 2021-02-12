В выпуске программы "Pro новости" за 12 февраля – вокруг стратегического завода "Мотор Сич" возник скандал. Однако это может помочь Украине выстроить прочные отношения с США. После блокировки 3 телеканалов, партия ОПЗЖ оказалась на грани распада. Впрочем, это может их наоборот усилить, потому что вместо одной пророссийской партии может возникнуть 2 или 3.

Также в выпуске: Украина уже много лет пытается вступить в Европейский Союз и НАТО. Впрочем, на самом деле украинская власть только декларирует неудержимое желание это сделать, но почти ничего для этого не делает.