В выпуске программы "Pro новости" за 16 февраля – Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому усиливается ответственности за вождение в нетрезвом состоянии Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк не появился 16 февраля на допрос. Детективы НАБУ не смогли найти одиозного служителя Фемиды.

Также в выпуске: СБУ объявила о подозрении в совершении преступления пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. Следствие считает, что его деятельность вредила национальной безопасности Украины в информационной сфере.