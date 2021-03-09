Pro новости: Съезд судей в Киеве. Британский штамм коронавируса в Украине
В выпуске программы "Pro новости" за 9 марта – в Киеве на съезде судей выбирают членов Высшего совета правосудия, однако в обществе на этот счет есть претензии. В Украину приближается третья волна коронавируса, и вызвал ее уже британский штамм.
Источник:24 канал
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Разоблачительное расследование о состояниях Александра Лукашенко – обнародовано. Однако так же, как фильм Алексея Навального о дворце российского президента не имел для Владимира Путина никаких последствий в России, так и фильм о дворцах Лукашенко – может не иметь никаких последствий.
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