В выпуске программы "Pro новости" за 9 марта – в Киеве на съезде судей выбирают членов Высшего совета правосудия, однако в обществе на этот счет есть претензии. В Украину приближается третья волна коронавируса, и вызвал ее уже британский штамм.

Также в выпуске: Разоблачительное расследование о состояниях Александра Лукашенко – обнародовано. Однако так же, как фильм Алексея Навального о дворце российского президента не имел для Владимира Путина никаких последствий в России, так и фильм о дворцах Лукашенко – может не иметь никаких последствий.