В выпуске "Pro новости" за 29 марта – Россия пытается убедить всех в подготовке Украины к наступлению и требует выборов на Донбассе. Владимир Зеленский нашел как уволить с должности председателя Конституционного суда.

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В Украине за 28 марта в четырех областях не было сделано ни одной прививки от коронавируса. В то же время отказываться от вакцинации не стоит, если все же удастся получить к ней доступ.