В выпуске "Pro новини" за 12 января – США ввели персональные санкции против ряда украинцев из-за так называемых "пленок Деркача". В списке оказался и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Переговоры по поставкам вакцин против COVID-19 Министерство здравоохранения начало фактически в начале декабря, когда страны Европы и США уже имели подписанные соглашения.

Также в выпуске "Pro новост " на 24 канале: Лидер Молдовы Майя Санду с официальным визитом приехала в Украину. Новоизбранная президент в Киеве зажгла свечу на Аллее Героев Небесной Сотни.