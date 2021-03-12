В выпуске "Pro новости" за 12 марта – Виктор Янукович продал России Крым еще в 2010 г., когда подписал Харьковские соглашения. Согласно им, российский флот может базироваться на полуострове минимум до 2042 года. Украину накрыла третья волна COVID-19. Из-за этого начали распространяться слухи о введении нового тотального локдауна.

Также в выпуске: Вакцинация в Украине проводится мизерными темпами. Сейчас прививку от коронавируса получили около 30 тысяч украинцев.