Pro новости: Как России удалось захватить Крым. Вакцина для известных людей
В выпуске программы "Pro новости" за 5 марта – на днях состоится 7 годовщина с оккупации Крыма Россией. Однако до сих пор стоит вопрос, можно ли это было остановить военным путем. В Украине взялись публично прививать известных людей от коронавируса остатками индийской вакцины.
Источник:24 канал
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США ввели санкции на олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского из-за его причастности к большой коррупции. Так, ему и его родственникам в ближайшее время запрещен въезд в США.
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