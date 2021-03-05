В выпуске программы "Pro новости" за 5 марта – на днях состоится 7 годовщина с оккупации Крыма Россией. Однако до сих пор стоит вопрос, можно ли это было остановить военным путем. В Украине взялись публично прививать известных людей от коронавируса остатками индийской вакцины.

Также в выпуске: США ввели санкции на олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского из-за его причастности к большой коррупции. Так, ему и его родственникам в ближайшее время запрещен въезд в США.