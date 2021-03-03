В выпуске программы "Pro новости" за 3 марта – Кремль устроил в Армении военный мятеж из-за желания отомстить Пашиняну за его негативную оценку российских "Искандеров". Премьер-министр в интервью с негативом отозвался о российских ракетах. Нардепы собираются отменить перевод часов на летнее и зимнее время. За соответствующий законопроект проголосовали в первом чтении.

Также в выпуске: В Верховной Раде 3 марта начали собирать голоса за увольнение Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро. Однако впоследствии нардепы по неизвестным причинам прекратили сбор за созыв спецзаседания для рассмотрения этого вопроса.