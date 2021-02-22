В выпуске программы "Pro новости" за 22 февраля – глава Минздрава Максим Степанов улетел в Индию, чтобы лично привезти вакцину против COVID-19. В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали экс-чиновника "Приватбанка", который пытался бежать из Украины.

Также в выпуске: Вокруг вакцины Covishield, которую уже почти доставили в Украину, возникло много разговоров. Однако ее производит одна из крупнейших фармацевтических компаний Serum Institute India, поэтому качество препарата не должно вызывать сомнений.