Pro новости: Путешествие Степанова за государственные деньги. Спецоперация НАБУ в "Борисполе"
В выпуске программы "Pro новости" за 22 февраля – глава Минздрава Максим Степанов улетел в Индию, чтобы лично привезти вакцину против COVID-19. В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали экс-чиновника "Приватбанка", который пытался бежать из Украины.
Источник:24 канал
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Вокруг вакцины Covishield, которую уже почти доставили в Украину, возникло много разговоров. Однако ее производит одна из крупнейших фармацевтических компаний Serum Institute India, поэтому качество препарата не должно вызывать сомнений.
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