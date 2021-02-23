В выпуске программы "Pro новости" за 23 февраля – депутаты приняли закон о госслужащих с правками. В нем говорится о важных должностях вроде директоров государственных предприятий, руководителей государственных ведомств и учреждений. Активиста Сергея Стерненко – осудили. Однако последствия приговора могут быть значительными для всей страны

Также в выпуске: Первые полмиллиона доз вакцины от коронавируса уже прибыли в Украину, на очереди еще 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которая также вскоре должен прибыть. Обе вакцины – уже официально зарегистрированы в Украине и имеют разрешение на использование.