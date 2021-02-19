Pro новости: Порошенко сам у себя купил "Прямой". Биткойн побил все рекорды
В выпуске программы "Pro новости" за 19 февраля – пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой". Цена биткойна превысила отметку в 52 тысяч долларов.
Источник:24 канал
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В Украине – седьмая годовщина расстрелов на Майдане. Именно в эти дни Революция Достоинства вошла в свою острую фазу. Против украинцев "беркутовцы" применяли слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.
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