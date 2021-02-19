В выпуске программы "Pro новости" за 19 февраля – пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой". Цена биткойна превысила отметку в 52 тысяч долларов.

Также в выпуске: В Украине – седьмая годовщина расстрелов на Майдане. Именно в эти дни Революция Достоинства вошла в свою острую фазу. Против украинцев "беркутовцы" применяли слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.