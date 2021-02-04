В выпуске программы "Pro новости" за 4 февраля – пандемия коронавируса показала проблему разделения человечества на богатых и бедных. Объединение человечества вокруг общего врага не произошло. Монобольшинство "Слуги народа" приняло закон о народовластии через всеукраинский референдум. Вероятно, соответствующую идею реализовывать в Украине пока рано.

Источник: 24 канал Также в выпуске: С украинского телеэфира исчезли пророссийские телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина". Однако пока непонятно, означает ли их блокировка начало войны с пропагандистами.