В выпуске "Pro новости" за 13 января – пандемия коронавируса – это первый подобный масштабный вызов для общества. Сейчас критическая ситуация с COVID-19 в Германии и в Великобритании. Там уже месяц продолжается строгий карантин и началась вакцинация. Российские оккупационные войска не соблюдают режим тишины, так же как и российские власти фактически саботирует все попытки урегулировать ситуацию.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Вскоре медицинские пункты контроля станут стационарными и обязательным, приобретут официальный статус. Не исключено, что введут так называемые ковидные паспорта.