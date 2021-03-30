В выпуске "Pro новости" за 30 марта – вторую дозу вакцины получили лишь двое украинцев на всю страну. Все волны возмущения и обвинения сыпятся на главу министра Максима Степанова. Идеалисты из "Голоса" требуют партийного съезда и переизбрания руководителей Киру Рудык и Ярослава Железняка.

Также в выпуске: Верховная Рада приняла призыв без мобилизации в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной.