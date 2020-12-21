В выпуске "Pro новости" за 21 декабря – по опросу Фонда демократических инициатив, Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком года. Одновременно он стал и лидером в опросе о неудачнике года. Ситуация с мутировавшим коронавирусом вышла из-под контроля властей Великобритании. Новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро.

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Заместитель председателя ОП Олег Татаров пришел в НАБУ по повестке о вызове. Политика подозревают в причастности к незаконной схеме по завладению квартирами Нацгвардии. Впрочем, сам Татаров уверяет, что пришел в бюро сам.

Вакцина компаний Pfizer и "Биотек" получила разрешения на использование в США, Великобритании и Израиле. Страны начали первые этапы массовой вакцинации. Сейчас ожидают сертификацию и в Евросоюзе.