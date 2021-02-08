Pro новости: ОПЗЖ устроила непутевую акцию. В Украине не будет российской вакцины
В выпуске программы "Pro новости" за 8 февраля – работники телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" вместе с ОПЗЖ устроили непутевую акцию с закрытыми ртами. Владимир Зеленский окончательно заверил украинцев в том, что российским препаратом их не будут вакцинировать.
Источник:24 канал
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В Украине бушует непогода. Города засыпало снегом, что доставило немало хлопот местным властям и жителям. Такой погода будет еще минимум неделю.
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