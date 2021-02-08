В выпуске программы "Pro новости" за 8 февраля – работники телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" вместе с ОПЗЖ устроили непутевую акцию с закрытыми ртами. Владимир Зеленский окончательно заверил украинцев в том, что российским препаратом их не будут вакцинировать.

Также в выпуске: В Украине бушует непогода. Города засыпало снегом, что доставило немало хлопот местным властям и жителям. Такой погода будет еще минимум неделю.