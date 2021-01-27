В выпуске программы "Pro новости" за 27 января– по данным последнего рейтинга партий, в Верховную Раду имеют шанс попасть 7 политсил. Лидирует в списке "Оппозиционная платформа – За жизнь". Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили Украину.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Впервые за 2 года в Украине объявили красный уровень опасности – в Одесской и Николаевской областях. По прогнозам синоптиков, в дальнейшем погода будет ухудшаться. В некоторых областях Украины 28 января будет чрезвычайный снег, сильный ветер, метель и гололедица на дорогах.