В выпуске программы "Pro новини" за 10 марта – городские советы страны начали требовать у центральной власти, чтобы пророссийскую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" запретили. В Украине 1 июля 2021 года начнется добровольная налоговая амнистия.

Также в выпуске: В Украине ускорились темпы вакцинации. За 9 марта вакцинировали 4 362 человека, а с начала кампании, с 24 февраля, привили 23 480 граждан. Пока что они получили одну дозу вакцины из двух необходимых.