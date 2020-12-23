В выпуске "Pro новости" за 23 декабря – новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, может быть заразнее. Вместе с тем, он не вызывает каких-то серьезных последствий. Пробки это для Киева абсолютно привычное явление. Все потому, что автомобилей в столице стало слишком много. Кроме этого, есть еще множество причин образования многокилометровых пробок.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Харькове 23 декабря прошли похороны городского головы Геннадия Кернеса. На прощание с ним собрались тысячи людей, а также чиновники. В Госэкоинспекции провели рейд по новогодним ярмаркам. Они рассказали, как отличить легальную елку от той, которую незаконно срубили.