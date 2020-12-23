Pro новости: Опасность от нового штамма COVID-19. Причина пробок в Киеве
В выпуске "Pro новости" за 23 декабря – новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании, может быть заразнее. Вместе с тем, он не вызывает каких-то серьезных последствий. Пробки это для Киева абсолютно привычное явление. Все потому, что автомобилей в столице стало слишком много. Кроме этого, есть еще множество причин образования многокилометровых пробок.
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