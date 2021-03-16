Pro новости: Обновленный рейтинг олигархов. Возвращение судьи-взяточника
В выпуске "Pro новости" за 16 марта – издание Forbse обновило данные об украинских олигархах. Молдова отказала скандальному судье Николаю Чаусу в политическом убежище.
Источник:24 канал
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По данным опроса Центра Разумкова, пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" уменьшила свой политический рейтинг. Однако вдвое меньшую поддержку получила партия "Батькивщина". Петра Порошенко поддержали 20% опрошенных граждан, а партию "Слуга народа" – 26%.
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