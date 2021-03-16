В выпуске "Pro новости" за 16 марта – издание Forbse обновило данные об украинских олигархах. Молдова отказала скандальному судье Николаю Чаусу в политическом убежище.

Также в выпуске: По данным опроса Центра Разумкова, пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" уменьшила свой политический рейтинг. Однако вдвое меньшую поддержку получила партия "Батькивщина". Петра Порошенко поддержали 20% опрошенных граждан, а партию "Слуга народа" – 26%.