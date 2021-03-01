В выпуске программы "Pro новости" за 1 марта – на акциях в поддержку Сергея Стерненко, митингующие призвали реформировать судебную систему. С 25 февраля в Украине вакцинируют медиков, однако некоторые из них от прививки отказываются.

Также в выпуске: Впервые при президентстве Джо Байдена американцы нанесли авиаудар по Сирии. Врага они уничтожают прицельно высокоточным оружием – управляемыми ракетами, которые выпускают с дронов, не рискуя жизнью воинов и гражданского населения.