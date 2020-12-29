В выпуске "Pro новости" за 29 декабря – в НАБУ забеспокоились из-за действий Нацполиции в отношении бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася. В частности, из-за нового подозрения экс-застройщику. Министр развития экономики и торговли отметил, что в рамках программы "Большая стройка" построили 115 школ, 100 детских садов и 101 спортивное сооружение.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Дело Олега Татарова направили в СБУ. Зато НАБУ оказывает этому настоящее сопротивление и отказывается ее отдавать. Оливье остается неизменным блюдом на каждом новогоднем столе.