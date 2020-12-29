Pro новости: Новое подозрение Микитасю. Итоги "Большой стройки"
В выпуске "Pro новости" за 29 декабря – в НАБУ забеспокоились из-за действий Нацполиции в отношении бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася. В частности, из-за нового подозрения экс-застройщику. Министр развития экономики и торговли отметил, что в рамках программы "Большая стройка" построили 115 школ, 100 детских садов и 101 спортивное сооружение.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
Дело Олега Татарова направили в СБУ. Зато НАБУ оказывает этому настоящее сопротивление и отказывается ее отдавать.
Оливье остается неизменным блюдом на каждом новогоднем столе.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter