В выпуске программы "Pro новости" за 2 февраля – российскому оппозиционеру Алексею Навальному сегодня огласили приговор – его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Депутаты должны принять закон об оружии в первом чтении. Однако этот документ точно не совершенен и требует изменений.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Вакцинироваться от COVID-19 придется ежегодно примерно так же, как делают прививки от гриппа. Такой прогноз анонсировала канцлер Германии Ангела Меркель.