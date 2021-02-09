В выпуске программы "Pro новости" за 9 февраля – Центр Разумкова опубликовал обновленный президентский рейтинг, согласно которому Владимира Зеленского поддерживают 23,1% украинцев. Однако такой результат может быть уже не актуальным. Вакцинация от COVID-19 в Украине начнется 15 февраля. Впрочем, рядовые граждане получат ее не сразу.

Также в выпуске: С каждым днем возможность возврата оккупированного Крыма в Украину может только отдаляться, ведь Россия использует это время по полной. В частности, ее представители уже готовятся к будущей битве за остров, тогда как украинцы живут мечтами.