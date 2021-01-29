В выпуске программы "Pro новости" за 29 января – российскую делегацию вернули к участию в заседаниях ПАСЕ. В частности, европейцев не смущает, что Украина теперь должна вести диалог с оккупантами. Действующая власть решила реформировать украинскую пенсионную систему. Закон о введении накопительной системы пенсий могут принять уже в 2021 году.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Депутаты от "Слуги народа" не решаются исключить из состава фракции Александра Дубинского, в отношении которого в США ввели санкции. Одной из вероятных причин является то, что нардеп угрожает забрать с собой 30 подконтрольных ему депутатов. В частности, это повлечет фактический развал монобольшинства в парламенте.