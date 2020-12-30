В выпуске "Pro новости" за 30 декабря – Минздрав Украины подписал контракт о поставках вакцин от китайской фармкомпании. В то же время пугаться ее не нужно, потому что это – оптимальный вариант. Противостояние между президентом и Конституционным Судом набирает обороты. Зеленский отстранил председателя суда, но в КСУ не хотят выполнять указ.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Заместителю председателя Офиса Президента должны были попробовать избрать меру пресечения. Однако представление на арест Олега Татарова отозвали.