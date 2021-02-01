В выпуске программы "Pro новости" за 1 февраля – Владимир Зеленский дал интервью программе Axios, которая выходит на платформе HBO. В разговоре было достаточно много вопросов и ответов, некоторые – неоднозначны. Россияне 31 января снова вышли на несанкционированные властями протесты. Вероятно, митинги – это только так называемый профилактический "поиск трещин" в режиме Путина.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В США ужесточили требования к ношению масок, в Германии же в самолетах теперь будут требовать надевать респираторы. Возможно, некоторые люди действительно перестали серьезно относиться к ношению масок.