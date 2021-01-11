В выпуске "Pro новости" за 11 января – действующему президенту США Дональду Трампу осталось быть президентом 9 дней. Однако может так случиться, что он уйдет с должности быстрее. Американцы требуют объявить Трампу импичмент из-за беспорядков в Вашингтоне. Эксперты уже прогнозируют, каким будет курс доллара в 2021 году. Уверены, что это зависит также от сотрудничества с МВФ.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине уже 4 дня продолжаются жесткие карантинные ограничения, однако украинцы от него не в восторге.