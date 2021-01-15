В выпуске "Pro новости" за 15 января – вероятной целью встречи советников "нормандской четверки" в Берлине могло быть возобновление Украиной покупки российского газа. По некоторым данным, значительную часть времени там обсуждали именно этот вопрос. Украина будет закупать вакцины от COVID-19 через посредника. Им станет международная компания Crown Agents.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине почти 12 миллионов граждан в течение 2020 года не уплатили государству налоги. Однако пока украинцы не начнут этого делать, недобросовестные представители власти будут разворовывать эти деньги и тратить их не по назначению.