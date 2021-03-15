В выпуске "Pro новости" за 15 марта – народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Петр Порошенко до сих пор не может простить Владимиру Зеленскому победу на президентских выборах.

Также в выпуске: Международный валютный фонд оттягивает с выделением Украине очередных денег. Мнения экспертов относительно последствий этого для государства отличаются: одни говорят, что это катсрофа, другие уверяют, что ничего страшного на самом деле не произошло и что Украина может справиться без денег МВФ.