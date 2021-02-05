В выпуске программы "Pro новости" за 5 февраля – от закрытия медведчуковских телеканалов больше всего выиграл их соратник телеканал "Наш". Его рейтинги подскочили, как минимум, в раз 5. Оппозиционер Алексей Навальный посмеялся над дедушкой-актером и поэтому может попасть за решетку еще на 2 года.

Также в выпуске: Верховная Рада смогла проголосовать за закон о создании Бюро экономической безопасности. Это новый и вскоре уже единственный правоохранительный орган, который будет расследовать экономические преступления в Украине.