В выпуске "Pro новости" за 22 декабря – обвинение будет просить у суда арест для Олега Татарова на время расследования. Но с возможностью не сидеть в СИЗО, а выйти под залог в 10 миллионов и ждать приговора дома. Народные избранники готовятся к новогодним каникулам. Ведь до 11 января Верховная Рада официально выходная.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Алексей Навальный нашел в интернете телефон агента ФСБ Константина Кудрявцева. С помощью специальной программы скрыл свой номер и позвонил ему.