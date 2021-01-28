В выпуске программы "Pro новости" за 28 января – народные депутаты не поддержали назначение Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики. Для этого не собралось достаточное количество голосов. Парламент принял закон о реформировании Службы безопасности Украины. Поэтому в СБУ хотят забрать право расследовать коррупционные и экономические преступления.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

YouTube заблокировал канал одиозного нардепа Александра Дубинского. Ко всем видео, опубликованным на ресурсе, теперь нет доступа.

Виталий Кличко заявил, что Киев планирует закупить миллион доз вакцин против COVID-19. На это из городского бюджета выделят 140 млн гривен.

Российская валюта на московской бирже обвалилась ниже, чем 92 рубля за евро. Это произошло потому, что Россия по-прежнему в ожидании новых санкций, которые скоро введут и США, и Европа, в частности, из-за ареста Навального.