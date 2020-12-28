В выпуске "Pro новости" за 28 декабря – ряд европейских государств объявили на праздники жесткий карантин, а параллельно с ним начинают вакцинацию, но не Украина. Скандальному заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову не выбрали меру пресечения на заседании из-за того, что не пришли прокуроры.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись бы в декабре 2020 года, украинцы бы снова выбрали Владимира Зеленского.