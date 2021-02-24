Pro новости: Clubhouse набирает популярность. Начало вакцинации в Украине
В выпуске программы "Pro новости" за 24 февраля – новая соцсеть Clubhouse ворвалась в отечественное интернет-пространство. Ее обсуждают люди разной возрастной категории. В Украине стартовала вакцинация от COVID-19.
Источник:24 канал
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Украинцы возмущены приговором одесскому активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7,3 годам лишения свободы. Люди вышли на протесты в разных городах страны и объявили бессрочную акцию.
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