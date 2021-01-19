В выпуске программы "Pro новости" за 19 января – очередная статья закона о языке заработала – уже 3 дня языком обслуживания клиентов в Украине является украинский. Пророссийские телеканалы, как и росСМИ, сразу же разразились критикой. Под действующей властью есть одна бомба замедленного действия, которая может взорвать трон Зеленского. Речь идет о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Купанием в проруби немало украинцев отметили 19 января праздник Крещения. Из-за пандемии коронавируса и локдауна власти ряда городов отказались обустраивать специальные места для купания. А желающих нырнуть в ледяную воду оказалось много.